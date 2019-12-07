В Пензе рост цен на яйца не прекращается несколько месяцев

Отметим, что с начала года мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. Средняя стоимость одного яйца в ноябре составила 4 рубля 32 копейки (во всех торговых точках фиксировались минимальные цены на данный продукт), рост — 7,46%.

В ходе прошлого мониторинга также было выявлено увеличение стоимости яиц — средняя цена за одну штуку составляла 4 рубля 2 копейки.В октябре они также подорожали — на 9,53%.

В сентябре, по данным ИА «Пенза-Пресс», было зафиксировано небольшое снижение — на 1,34%, стоимость составляла 3 рубля 67 копеек. В августе одно яйцо, в среднем, стоило 3 рубля 72 копейки (рост по сравнению с июлем составил 4,13%). А в июле цены на яйца подскочили наиболее значительно — на 22,33%, стоимость штуки составила 3 рубля 58 копеек.

Напомним, в августе информагентство направляло официальный запрос в региональное управление ФАС в связи с ростом цен на яйца. В ведомстве никаких нарушений не выявили.

А ранее, в апреле, управление установило признаки сговора между производителями, которые повысили цены перед Новым годом-2019 в ряде регионов страны. В Пензенской области цена доходила до 70 рублей за десяток.

Первый мониторинг цен в 2019-м информагентство провело в феврале — мы сравнивали цены с началом года. Прошлой зимой стоимость одного яйца составляла 4 рубля 46 копеек. Сейчас вновь отмечается тенденция к подорожанию продукта — разница с прошлогодними цифрами составляет всего 14 копеек. Будет ли этот показатель достигнут и превышен, покажет время.

Информагентство обращает внимание на то, что фиксируемая информация о ценах на продукты не претендует на экспертную точность, она представляет собой народный мониторинг с целью отследить возможные изменения.