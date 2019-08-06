Стоимость яиц в магазинах Пензы выросла на 22%

Обход трех сетевых магазинов города («Караван», «Спар», «Магазин моего района») и рынка на Южной поляне был проведен журналистом в полдень 30 июля. В результате выяснилось, что средняя цена одного яйца в сравнении с данными на конец июня подскочила на 22,33%, составив 3 рубля 58 копеек. Ранее за одну штуку в среднем нужно было платить 2 рубля 932 копейки.

В частности, в «Караване» (ул. Калинина, 93) минимальная цена за одно яйцо 30 июля составила 3 рубля 60 копеек (в конце июня — ровно 3 рубля), в «Спаре» (ул. Суворова, 221) — 4 рубля 10 копеек (в июне — 2 рубля 99 копеек), в «Южном» (ул. Красная горка, 36а) — 3 рубля 80 копеек (ранее — 3 рубля 20 копеек), на рынке (ул. Лобачевского, 7) — 2 рубля 80 копеек (в прошлом месяце — 2 рубля 50 копеек).

С просьбой проверить обоснованность роста цен информагентство обратилось в пензенское управление ФАС, направив редакционный запрос в ведомство.

Напомним, ранее в Пензенской области уже проводилась проверка поставщиков яиц в связи с ростом цен на данную продукцию. В апреле управление установило признаки сговора между производителями. Повышение цен на яйца произошло перед Новым годом в ряде регионов страны. В Пензенской области цена доходила до 70 рублей за десяток.

Информагентство обращает внимание на то, что фиксируемая информация о ценах на продукты не претендует на экспертную точность — она представляет собой народный мониторинг с целью отследить возможные изменения.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о росте цен на овощи. Обо всех итогах июльского мониторинга можно почитать здесь.