Летний сезон закончился. В магазинах Пензы дорожают овощи

ИА «Пенза-Пресс» продолжает проводить мониторинги стоимости ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца журналисты фиксируют изменения в рублях и процентах.

Традиционно цены практически на все товары, которые информагентство включило в список, за исключением трех позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась и в прошлых месяцах: сентябре, августе, июле, июне, мае, апреле, марте и феврале.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 13 часов 1 ноября.

В октябре подешевели некоторые виды овощей (капуста, чеснок, морковь, свекла), свинина, куриные бедра, сахар, сыр, пшено и горох.

Подорожали в этом месяце помидоры, огурцы, картофель, лук, подсолнечное и сливочное масло, говядина, мука, геркулесовая крупа, рис, гречка, яйца, соль, батон «Нарезной» и макароны.

Прежними остались цены на грибы (шампиньоны), молоко и хлеб «Пеклеванный».

Значительнее всего выросла стоимость помидоров (+77,84%), огурцов (+47,89%) и гречневой крупы (+23%). Подешевели больше всего свекла (-26,26%), капуста (-19,3%) и пшено (-16,31%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д. ), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.