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Юным пензенцам выдадут по 125 граммов хлеба — норму блокадников Ленинграда

20 января в 17:59 212 просмотров

27 января в России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Пензенской области к этой дате готовят новую акцию (0+), суть которой — в том, чтобы донести до молодежи, какой ценой выстояли жители осажденного города.

О новой акции, которая будет организована в Пензенской области в конце января, — «Блокадный хлеб», журналистам медиахолдинга «Экспресс» рассказал зампред правительства Олег Ягов.

«Дети увидят, что такое 125 граммов хлеба [суточная норма на одного жителя блокадного Ленинграда]. Мы возьмем самый простой — «Дарницкий», аккуратно нарежем его, упакуем выдадим ребятам. Мы расскажем им о том, что из-за отсутствия продовольствия люди фактически питались этими 125 граммами и водой. Будут проведены просветительские акции, учителя и волонтеры будут рассказывать о блокадном Ленинграде и его жителях», — пояснил зампред.

По словам Олега Ягова, мероприятия в рамках акции будут проводиться в школах, на улицах, у мемориалов и других памятных мест.

«Главное — суметь донести до детей, что это действительно был очень тяжелый период для нашей страны и что каждый житель блокадного Ленинграда был настоящим героем», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Олег Ягов также рассказал журналистам о том, какие идеи существуют относительно дальнейшего назначения танка Т-34, который сейчас реставрируют, чтобы он смог возглавить праздничную колонну на 9 Мая.


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