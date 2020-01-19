В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий

В пензенском МЧС рассказали об итогах работы в регионе в крещенскую ночь с 18 на 19 января.

По словам начальника группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анны Шупиловой, «во время крещенских купаний происшествий не допущено».

В ночь с 18 на 19 января в оборудованных для купания местах дежурили медики, спасатели, сотрудники МЧС России, представители органов местного самоуправления. В наиболее массовых местах задействовали сотрудников органов внутренних дел.



Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечали, что за последние несколько лет во время крещенских купаний на водоемах Пензенской области случаев провалов людей под лед и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее, жителям региона напомнили об элементарных правилах безопасности.