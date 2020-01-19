Митрополит Серафим совершил чин освящения воды у Спасского собора

Утром 19 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил обряд водосвятия у возрожденной святыни — Спасского кафедрального собора.

На мероприятие прибыли сотни верующих. Сразу после божественной литургии владыка совершил на Соборной площади чин великого освящения воды.

Отметим, что святую воду будут раздавать верующим до 19:00.

Ранее информагентство сообщало о том, что в канун праздника Крещения Господня митрополит Серафим совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы в Пензе.

Большой фоторепортаж с водосвятия у Спасского собора можно посмотреть ЗДЕСЬ, с крещенских купаний — ЗДЕСЬ.

Крещение — церковный праздник, который в народе также называют Богоявлением, он отмечается 19 января. Установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем (Предтечей).