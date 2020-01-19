Более двух миллионов россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой на Ирину Волк, в ночь на 19 января около 2,1 миллионов человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих привлечены свыше 41,1 тысячи сотрудников полиции. Также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований. Нарушений общественного порядка не допущено», — рассказала официальный представитель УМВД России.

Ранее в региональном ГУ МЧС также сообщили о том, что крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий.

Фоторепортаж с купаний в Пензе можно посмотреть ЗДЕСЬ.