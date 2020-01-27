В Пензенской области капитализация «Поручителя» приблизилась к 1 млрд рублей

По словам главы региона, капитализация компании «Поручитель» в настоящее время приблизилась к 1 млрд рублей. В 2015 году она была более чем вдвое меньше — составляла 432 млн рублей. В результате увеличилось количество компаний, которые получили микрозайм, были внедрены новые продукты для начинающих бизнесменов, социального бизнеса, экспортно-ориентированных предприятий. Ставка кредитования снижена до 3,12%.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется специальная программа льготного кредитования. Первый продукт — со ставкой не более 8,5%. Об этом я говорил и в прошлом послании. Но тогда этот кредитный продукт только появился, а сейчас можно говорить, что он востребован бизнесом: выдано кредитов почти на 6 млрд. рублей. Я уверен — это не предел. Региональным, муниципальным органам власти, институтам развития бизнеса, кредитным учреждениям необходимо активнее информировать бизнес о существующих возможностях, как через традиционные средства массовой информации, так и социальные сети», — поставил задачу Иван Белозерцев.

Также губернатор подчеркнул, что с 2020 года в рамках кредитного продукта «8,5%" могут быть рефинансированы кредиты, ранее полученные бизнесом на инвестиционную деятельность. В программе также теперь предусмотрен новый вид поддержки — на развитие предпринимательской деятельности: бизнес может получить кредит до 10 млн рублей на срок до пяти лет по льготной ставке.

Напомним, ранее глава региона в ходе оглашения инвестпослания дал ряд поручений, касающихся ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития), индустриальных и технопарков.