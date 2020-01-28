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В Пензе готовятся к бетонированию чаши фонтана

28 января в 09:18 186 просмотров

На совещании в администрации Пензы, которое состоялось 28 января, обсудили этапы реконструкции фонтана.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил, что в настоящее время полностью выполнены работы по ремонту здания, где будет располагаться насосное оборудование. Кроме того, рабочие уже подготовили основание для бетонирования чаши.

«Разводка трубопроводной системы в самой чаше ведется. Эти работы идут строго в графике по первому контракту. По второму более чем на 80% выполнен демонтаж. До конца апреля работы по бетонированию новых подпорных стенок по всей прилегающей территории фонтана будут выполнены, в мае к облицовке подпорных стенок приступят», — пояснил он.

Напомним, демонтаж чаши фонтана был произведен в начале октября 2019 года. Планируется завершить все работы, включая благоустройство прилегающей территории, к 1 сентября 2020-го.


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