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Виноват ли министр? В Пензе завершили расследование дела об изнасиловании

29 января в 12:48 94 просмотра

В Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Следствие установило, что днем 30 апреля пензенец 1960 года рождения был в Сосновоборском районе.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие в отношении ранее знакомой женщины 1992 года рождения, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчину задержали, он находится под домашним арестом. Однако вину свою не признает.

Уголовное дело направят в суд.

Ранее мы писали, что в апреле министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул пост по собственному желанию. В Сети писали о неприятной личной ситуации, которая произошла с ним. В региональном управлении СКР и полиции это не комментировали.

Затем стало известно, что Владимир Стрючков находится под домашним арестом. Несколько раз эту меру пресечения продлевали, последний раз — до 2 марта 2020 года.


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