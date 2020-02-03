Как в январе в магазинах Пензы изменились цены на продукты. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда соицально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

В январе цены практически на все товары, которые информагентство включило в список, за исключением четырех позиций, продолжили меняться.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 12 часов 29 января.

За январь из овощей подешевела лишь капуста, также снизилась стоимость молока 2,5% жирности, говядины, свинины, куриных бедер, ряда круп (геркулесовой, гороха, гречки), сахара, соли, яиц и сыра «Российского».

Подорожали в прошедшем месяце практически все овощи (помидоры, огурцы, картофель, морковь, свекла, лук), шампиньоны, подсолнечное масло, мука, рис, пшено и макароны «Рожки».

Прежними остались цены на чеснок, сливочное масло, батон «Нарезной» и хлеб «Пеклеванный».

Значительнее всего выросла стоимость огурцов (+39,98%), лука (+19,26%) и макарон (+12,47%). Подешевели больше всего яйца (-17,74%), говядина (-14,96%) и горох (-13,54%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д. ), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.