Пензенские участники полуфинала «Лидеров России» делятся впечатлениями от конкурса

Конкурсанты отобраны после прохождения повторного тестирования, определяющего их компетенции. Теперь им предстоит выполнить ряд заданий, решить бизнес-кейсы (командная работа), пообщаться с управленцами-лидерами ПФО. В перерыве между заданиями заместителю главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой удалось поговорить с некоторыми представителями Пензенской области, участвующими в конкурсе.

«Идея одна — обмен опытом, проверка собственных сил. Задания интересные, новые, я с такими раньше никогда не сталкивался. Каждый в нашей команде свою лепту внес, думаю, что достойно себя проявили. Мы разбиты в абсолютно произвольном порядке, у каждого было индивидуальное задание, которое нужно было структурировать, — поделился впечатлениями Евгений Ведяшев, директор ООО «Управляющая компания «Милана». — В очных состязаниях принимаю участие в первый раз, в заочных уже участвовал в позапрошлом году, когда конкурс проводился впервые. Задания направлены на общие знания — умение работать с цифрами и графиками, воспринимать и анализировать информацию.

Настрой — позитивный, первое волнение, которое было вчера, перед ретестом, прошло, стало попроще. Организаторы сказали расслабляться, получать удовольствие, мы стараемся. Очень много людей с интересными мыслями, с большим опытом, это, конечно, круто. Я познакомился с представителями Кировской области, Башкортостана, Самары, Ижевска».

«О конкурсе я узнал из СМИ, о нем часто рассказывают по телевидению. Первый сезон я пропустил, так как поздно о нем узнал. В прошлом году принимал участие, дошел до полуфинала, также приезжал в Нижний Новгород. Но в финал выйти не удалось. Надеюсь, в этот раз все у меня получится. Считаю этот конкурс крайне важным для страны и для участников, это дает огромные возможности для карьерного роста, личностного развития, позволяет посмотреть на свои сильные и слабые стороны. И вообще получить заряд драйва от работы в таких командах, от общения с разными людьми, с высокими профессионалами в своем деле, — отметил Роман Дружинин, начальник отдела организации кредитования клиентов малого бизнеса ПАО «Сбербанк России». — Завел здесь много знакомств. Участники представляют самые разные сферы деятельности, начиная от здравоохранения и заканчивая госкорпорациями, банками, муниципальной службой, министрами. Очень интересно общаться, обмениваться информацией.

Сегодня мы прошли пока только первое очное задание. Есть сходство с тем, что было в прошлом году, но здесь важен сам принцип. Задания могут быть совершенно разными, на любую тематику, но оценивается именно работа в команде, вклад каждого в общее дело. Главное — взаимодействие и проявление лидерских качеств. Также важно наличие мотивации, высокий уровень социальной ответственности».

Об особенностях конкурса ранее на брифинге рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс проходит третий год, количество участников растет. В этом году у нас было 233 тыс. заявок, даже чуть больше. Для того, чтобы отобрать 300 финалистов, у нас существует система многоступенчатого отбора. Первый этап включает заочное онлайн-тестирование, где проверяются общие знания, умение работать с текстовой и цифровой информацией, тесты на стрессоустойчивость, внимательность и работоспособность. И финальное заочное испытание — тест управленческого потенциала.

По результатам заочных процедур отбираются лучшие участники, они попадают в полуфинал. В каждом округе — по 300 человек. У нас в ПФО приехало 305 человек, вчера они проходили ретест, чтобы подтвердить показанные раньше результаты. Мы знаем и понимаем, что бывают случаи, когда заочный тест проходят не самостоятельно, иногда — целыми командами. Наша задача — сделать так, чтобы все находились в равных условиях. С ретестом справились не все. Сыграл роль и стресс, но мы приняли решение, что даже если человек не справился с заданиями из-за эмоций, то для нас это тоже повод не допустить в полуфинал. Ведь реальная жизнь реального управленца состоит из стрессов, необходимости принимать решения в очень непростых условиях», — пояснил он.

Он отметил, что в этом году среди участников много ученых — 47 человек. 48 человек — представители предпринимательского сообщества.

«Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики, есть работник уголовного розыска, самый известный в нашей стране профайлер — человек, который может определить, обманывает ли другой, точнее, чем детектор лжи. Но вообще у нас — очень интересный состав по всем регионам. Во всех округах у нас присутствуют и семейные пары, и династии. В Екатеринбурге у нас принимали участие в конкурсе папа и дочка, но здесь у нас — совершенно уникальная участница, это Мария Львова-Белова. Она не только успешно руководит десятками людей, но еще является мамой девятерых детей. Мария, мне как организатору так нехорошо говорить, но я точно буду болеть за вас. Надеюсь, что у вас все получится. Вообще мне кажется, что только для того, чтобы познакомиться с такими людьми, стоило поучаствовать в конкурсе», — добавил Алексей Комиссаров.

Конкурсантов, которые получат путевку в суперфинал в Сочи, назовут вечером 2 февраля.

О том, как прошло открытие конкурса, можно узнать ЗДЕСЬ.