Пензенцы рассказали, как справились с заданиями полуфинала «Лидеров России»

В Нижнем Новгороде продолжается полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России», в котором принимают участие девять пензенцев. Информагентство выяснило, как представители региона оценивают свои шансы на переход в суперфинал после нескольких испытаний, которые им пришлось преодолеть 1 февраля.

Индивидуальный предприниматель Николай Кузяков уже имеет опыт участия в конкурсе «Лидеры России», причем довольно успешный: в 2019 году он также прошел в полуфинал и по итогам набранных баллов вошел в ТОП-100 управленцев в ПФО. Однако для перехода в суперфинал требовалось попасть в ТОП-30.

«Мне интересно посмотреть, какие изменения произошли со мной, есть ли положительная динамика. Предприниматель должен постоянно развиваться, от этого напрямую зависят темпы развития твоей компании. Поэтому такие конкурсы, как «Лидеры России», — это один из способов развития. Здесь ты должен раскрыться как стратег, управленец, как социально активный человек. Многие волнуются, но задача лидера — быть всегда стойким и нацеленным на результат. Мы, предприниматели, по сути, всегда находимся в стрессовой ситуации, поэтому в этом плане нам легче. Но все равно, конечно, и у меня в начале каждой игры есть некоторая доля волнения. Конечно, надеюсь на высокую оценку», — признался он.

Коммерческий директор ООО «Ванюшкины сладости» Сергей Митюшов также во второй раз пробует свои силы в конкурсе управленцев. В 2018-м ему не удалось пройти отборочный тур, но была проведена серьезная работа над ошибками, и сегодня пензенец — в полуфинале. По его словам, главная ценность участия — в возможности совершенствоваться, взаимодействуя с успешными людьми.

«Конечно, накладывает свой отпечаток то, что в очном туре я участвую в первый раз. В разбор кейса долго вникали, это потребовало концентрации мозговых усилий. Я доволен тем, что есть определенная оценка себя, ты сравниваешь себя с другими, понимаешь, чего тебе не хватает. Работа над улучшением себя ведется. И я думаю, что в следующем году тоже буду в конкурсе участвовать, потому что это захватывает. Еще, конечно, важны новые знакомства — здесь собраны 300 лучших управленцев в ПФО, и общение с ними дорогого стоит. Это успешные люди из разных сфер, и у каждого есть чему поучиться. Кроме того, дистанционный курс также дает повышение уровня знаний», — рассказал Сергей Митюшов.

Исполнительный директор АНО «Квартал Луи», многодетная мама Мария Львова-Белова в беседе с журналистом «Пенза-Пресс» отметила, что пришла на конкурс не ради социального лифта, а для внутреннего апгрейда. Участие в конкурсе, призналась она, дается нелегко, а процесс выполнения тестовой части испытаний даже напомнил ЕГЭ.

«Наверное, пришло время. Мне многие задавали вопрос, почему я решила впервые принять участие в этом конкурсе, потому что с социальным лифтом у меня все в порядке. Ведь многие сюда приходят именно за этим. Но, так как нас поддерживают и региональные, и федеральные власти, то это не совсем тот аспект для меня, ради которого можно было бы сюда идти. Дело в том, что в силу загруженности у меня очень мало времени остается на внутренний апгрейд, рост личных ресурсов, осмысление того, что накоплено за эти годы и что нужно прокачать для того, чтобы стать еще эффективнее. Поэтому для меня участие в конкурсе — надежда на то, что я смогу получить ответ на этот вопрос, приобрести новые знания, коллег, партнеров, которые разделяли бы со мной мои идеи.

Вчера был тест, сегодня меня немного выбило из зоны комфорта. Нужно было сориентироваться, что делать, если ты находишься не в позиции руководителя, а в позиции одного из участников, где все — руководители. Это сложно. Ты видишь свои слабые стороны, я думаю, это стресс для всех. Я в силу своего возраста не сдавала ЕГЭ, но у меня было ощущение, если честно, что я его сдавала вчера», — поделилась Мария Львова-Белова.

Она также выразила уверенность в том, что кто-то из пензенских управленцев обязательно пройдет в суперфинал, ведь команда от региона подобралась сильная.

Напомним, 31 января в Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» (18+), который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». За победу борются участники из субъектов ПФО, в том числе и Пензенской области. В полуфинал по итогам повторного тестирования прошли девять представителей региона. Имена тех, кто пройдет в суперфинал, будут известны на исходе заключительного конкурсного дня, 2 февраля.

О впечатлениях пензенцев от участия в конкурсе управленцев также можно почитать ЗДЕСЬ.