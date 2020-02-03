В Пачелме проверят на честность подрядчика, отвечающего за очистку снега

Житель Пензенской области пожаловался губернатору на плохую очистку дороги в Пачелмском районе. По его словам, ехать по ней опасно.

«Отправьте в Пачелму специалиста провести проверку. Какая подрядная организация осуществляет очистку? Снег немного нападал, а подрядные организации пишут про очистку в полном объеме. Проверьте, если такие факты подтвердятся, заводите уголовные дела», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев также спросил у мэра Пензы Андрея Лузгина, почему в городе плохо чистят дороги. Он ответил, что часто во внутриквартальных территориях объекты не отмежеваны, поэтому не ясно, кто должен их чистить.

«Дороги и тротуары должны быть чистые — это задача муниципалитета. Все можно сделать, а это отговорки», — заявил глава региона.

Ранее губернатор рассказал об обращении жительницы Кижеватово, женщина пожаловалась на хамство, с которой столкнулась в Бессоновской администрации.