Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта

5 февраля в Гордуме Пензы прошел круглый стол, посвященный одному из наиболее острых и болезненных вопросов, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов. В частности, речь шла о тех ситуациях, когда дома в связи с высоким уровнем износа (более 70%) исключали из программы капремонта, однако включать его в список аварийных отказывались.

Открывая заседание, глава города Владимир Мутовкин нацелил собравшихся на поиск законных путей решения сложившейся проблемы. Далее с докладом выступил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин, которому ранее было дано поручение подготовить информацию о количестве домов, которые исключены из программы капремонта и так и не были включены в программу расселения из ветхого жилья.



«В 2019 году мы столкнулись с такой проблемой, что на основании заключения Фонда капремонта у нас из программы выбыло 62 многоквартирных дома. По всем был рассмотрен материал на межведомственной комиссии по признанию их аварийными и подлежащими сносу. По 12 было принято решение о признании аварийными, по 17 было принято решение об отсутствии основания для признания их таковыми. По 31 МКД собственникам было рекомендовано самим заявиться на комиссию по признанию домов аварийными и подлежащими сносу. Два МКД через суд вернулись в программу капремонта, провели повторную экспертизу. Ветхость дома была установлена ниже положенного уровня», — рассказал Александр Утин.

Директор регионального Фонда капремонта Наталья Моисеева поправила начальника городского УЖКХ, отметив, что обозначенные им 62 дома выбыли из программы капремонта не в 2019-м, а раньше. В прошлом же году таких случаев не было.

«В 2019 году мы ни один дом, не признанный аварийным, не исключали из программы капремонта. 62 дома были исключены с 2014 по 2018 годы. В основном, это дома, которые были исключены в процессе чистки программы. С 2018 года мы пристально изучаем те дома, по которым нам проектировщики дают износ более 70%. Мы стараемся выходить на место, смотреть на техническое состояние дома», — рассказала глава фонда.

Она отметила, что решение проблемных вопросов зачастую тормозит долгое рассмотрение заключений, выданных проектировщиками, межведомственной комиссией. А информационной работе с населением мешает отсутствие контактов, которые отказываются предоставлять в районных администрациях. Тем не менее, по словам Натальи Моисеевой, до середины февраля разъяснительная работа с собственниками квартир в таких домах будет проведена.

Также директор фонда проинформировала участников круглого стола о том, что подготовлен проект изменений в закон, который поможет решить проблему домов, исключенных из одной программы и не принятых в другую. Сейчас он находится на рассмотрении. Согласно предлагаемым изменениям, в случае, если дом не будет признан аварийным, он будет включаться обратно в программу капремонта.

Кроме того, Наталья Моисеева выразила обеспокоенность в связи с тем, что до сих пор не существует четких критериев признания здания аварийным.

«Бывает такое, что две стены аварийные — износ более 80%, но если сложить четыре, то в сумме получается износ менее 70%. Или перекрытия — в ужасном состоянии. Но при этом дом оставляют в программе капремонта. За чей счет в данном случае будут выполняться работы по усилению фундамента? Мы такие работы проводить не сможем. Поэтому предлагаю комиссии более серьезно подходить к рассмотрению вопроса о включении дома в программу», — отметила она.

Депутат городской Думы, заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева поинтересовалась у Натальи Моисеевой, что делать с теми домами, по которым результаты нескольких экспертиз — той, что жители заказывали самостоятельно, и той, что инициировал фонд, — отличаются на несколько десятков процентов.

«Например, по дому № 3 на ул. Докучаева, который вернули в программу капремонта в декабре, ваша экспертиза показывала износ 70%, а та, которую заказали жители, — 51%. Благо, там люди очень активные, и дом вернули в программу. Но они потеряли год и в плане стоят на 2020−2021 годы. Но есть другой дом — на ул. Лобачевского, 14. Я была там, и люди сами говорят — дом нормальный, только штукатурка на фасаде отваливается. Экспертиза физически не могла зайти на крышу, потому что вход туда завален. Как же было сделано заключение о высокой степени износа? И почему теперь люди за свой счет должны проводить экспертизу, как сделали на ул. Докучаева, чтобы что-то доказать?

Этим людям пришел ответ от вашего имени на вопрос, что делать. Вы посоветовали им принять решение о капремонте за свой счет либо снести его за свой счет, либо обратиться в межведомственную комиссию по поводу признания дома аварийным. Но к документу прилагается ваша претензия к экспертной организации, которую вы сами же заказали. Вы указываете, что данные экспертизы не соответствуют нормам строительных правил и ГОСТам. Из чего я делаю вывод, что заключение было сделано без установленных для этого норм и стандартов», — обозначила проблему Людмила Коломыцева.

Руководитель Фонда капремонта сообщила о том, что на ул. Лобачевского ситуация выглядит не так однозначно: якобы люди, получив заключение экспертизы о признании дома аварийным, сами стали «штукатурить трещины», чтобы скрыть выявленные признаки износа. Кроме того, по ее словам, у членов экспертной комиссии есть фотоматериалы с чердака, доказывающие ветхое состояние кровли. Также Наталья Моисеева посетовала на то, что жители не позволили проверяющим всесторонне исследовать здание.

Глава города Владимир Мутовкин предложил депутату Людмиле Коломыцевой и представителю Фонда капремонта выехать на место и провести обследование здания, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, ранее информагентство также сообщало о том, что на сайте правительства Пензенской области был опубликован проект постановления о порядке исключения домов, в которых имеется менее пяти квартир, из региональной программы капитального ремонта. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.