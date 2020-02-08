В Пензенской области в 2020 году отремонтируют 418 многоквартирных домов

Директор регионального Фонда капремонта Наталья Моисеева в эфире программы «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала о том, сколько пензенских домов нуждается в обновлении и какой объем работ запланирован на 2020 год.

По словам Натальи Моисеевой, в настоящее время в программу капитального ремонта по Пензенской области включено более 5700 многоквартирных домов. Около 4000 из них — строения старше 50 лет.

«В 2019 году мы отремонтировали 259 многоквартирных домов, для нас это была огромная цифра по сравнению с предыдущими. Если сравнивать с 2018-м, то объем — больше в полтора раза. Основной упор был сделан на скатные крыши и инженерные системы. Когда мы ремонтировали последние, в том числе — стояки, которые проходят по квартире, то столкнулись с тем, что собственники зашили их в ниши, в некоторых случаях дорогая плитка была выложена. Кроме того, у нас было много двухэтажных домов, где нет подвальных помещений и инженерные коммуникации проходят под полами квартир на первом этаже. Пришлось уговаривать собственников, чтобы нам открыли двери и мы могли сделать нормальный ремонт», — рассказала директор фонда.

Большая работа проведена по борьбе с недобросовестными подрядчиками. Ведомство расторгло 12 контрактов, по трем компаниям подавало заявление о включении их в реестр недобросовестных. Две из них пензенское управление ФАС включило в данный список, и в ближайшие три года они не смогут участвовать в конкурсах.

Наталья Моисеева рассказала об особенностях формирования фонда капитального ремонта.

«Нужно узнать срок капремонта, если дом в программе, и понять, как формируется фонд капремонта. У нас — два способа: общий счет (в этом случае ремонт выполняется в сроки и в объеме, которые предусмотрены программой, техзаказчиком работ выступает региональный оператор) и спецсчет (собственники сами организуют ремонт, вся ответственность лежит на них)», — отметила она.

Комментируя предложение губернатора Ивана Белозерцева подключить застройщиков к участию в программе капремонта, глава фонда призналась, что видит в этом только плюс для жителей.

«Крупный застройщик — это, в первую очередь, профессионализм, работники высокой квалификации, наличие денежных средств. Значит, не будет проблем с механизмами, с оборудованием, поставкой материалов, и ремонт будет выполнен в сроки», — пояснила Наталья Моисеева.

На 2020 год у фонда, по ее словам, — масштабные планы: предстоит провести капремонт в 418 домах, потратив на эти цели более миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 280 крыш — больше, чем за последние три года. Также в 211 домах будут обновлены инженерные системы — такой же объем работ был произведен за пять лет реализации программы. 70% всех мероприятий в рамках программы пройдет на территории Пензы, добавила гостья «Темы дня».

Полную видеоверсию беседы с Натальей Моисеевой можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Напомним, ранее информагентство рассказывало о том, что подготовлен проект изменений в закон, который поможет решить проблему домов, исключенных из программы капремонта и не принятых в перечень аварийных. Сейчас он находится на рассмотрении. Согласно предлагаемым изменениям, в случае, если дом не будет признан ветхим, он будет включаться обратно в программу капремонта.