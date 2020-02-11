Как спичка. Появилось видео момента возгорания авто в центре Пензы

В Пензе на улице Володарского произошел пожар. Видеозапись момента возгорания иномарки появилась в Сети.

Ролик опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, машина вспыхнула в момент, когда водитель нажал на педаль газа. Автолюбитель сразу же остановился и выбежал из салона вместе с пассажирами.

В пресс-службе регионального управления МЧС ранее сообщали, что иномарка вспыхнула 10 февраля в 17:27. Пламя тушили четыре человека личного состава с помощью одной спецмашины. Огонь уничтожил моторный отсек Chevrolet Aveo.

Сотрудники МЧС просят автолюбителей следить за исправностью машин и обязательно иметь в салоне огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя или повреждение аккумулятора.