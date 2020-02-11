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Пензастат зафиксировал рост цен на ряд препаратов

11 февраля в 17:30 142 просмотра

Пензастат обнародовал данные об индексе потребительских цен. Эксперты сравнивали стоимость товаров и услуг в январе по отношению к предыдущему месяцу.

Выяснилось, что в начале года выросли цены на ряд лекарств. В частности, повысилась стоимость валидола на 4,8%, сульфацетамида — на 4,1%, аспирина отечественного — на 3,2%, бромгексина — на 2,9%, флуоцинолона ацетонида — на 2,5%, аллохола и йода — на 2,3%.

Также подорожали амброксол — на 1,8%, корвалол, амоксициллин и таурин — на 1,7%, линекс — на 1,6%, эналаприл — на 1,5%. Подешевел винпоцетин на 7,8%.

С чем связано увеличение стоимости, не отмечается.

Ранее Пензенское УФАС заявило о том, что зафиксировало увеличение цен на медицинские маски. Управление намерено разобраться в его причинах.


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