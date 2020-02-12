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В поселке ЗИФ в 2020 году построят водопровод

12 февраля в 13:36 176 просмотров

Мэру Пензы Андрею Лузгину поступило коллективное обращение от жителей поселка ЗиФ по поводу строительства сетей водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объект включен в программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2010−2024 годы».

«Проектно-сметная документация находится в госэкспертизе, отрабатываются последние замечания. Планируем в течение двух недель получить положительное заключение. Средства на обустройство водопровода предусмотрены в полном объеме», — рассказал Андрей Лузгин.

После получения заключения планируется запустить процедуру торгов на выполнение работ, добавил он.

«Губернатор держит вопрос на контроле, задача — в этом году ввести водопровод в эксплуатацию», — отметил мэр.

Также он поручил весной организовать выездное совещание по вопросам дальнейшего развития микрорайона.

Напомним, в начале декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время планерки в правительстве поручил рассмотреть вопрос расширения федеральной программы «Чистая вода», чтобы в нее можно было включить Пензу.


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