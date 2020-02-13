Пензенский депутат призвал следить, чтобы дети не ели в школе шоколадки и чипсы

13 февраля депутат Алексей Савичев на заседании комиссии в Гордуме поднял вопрос, связанный с питанием в школах Пензы. По его словам, некоторые ребята, приходя в столовую, оставляют еду нетронутой, но при этом приносят чипсы и шоколадки.

«Меня волнует вопрос питания. Посыпали картошку сушеной зеленью, и дети уже не хотят есть. Вроде бы, мелочь. Но таких нюансов много. По бумагам все нормы соблюдены, но на выходе мы видим, что тарелки с едой не тронуты. Почему дети не едят? Надо на это обращать внимание, следить, чтобы не носили с собой чипсы, шоколадки», — обозначил проблему народный избранник.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев сообщил о том, что в этом направлении работа ведется. Есть сотрудник, который выезжает в школы и следит за тем, как питаются ребята.

«50 тысяч детей ежедневно школы кормят. Это огромное производство, и не обходится тут без брака. Это объясняет произошедшее, но не оправдывает. Но такое, может быть, и будет. Просто раньше не было интернета, и это никуда не попадало», — отметил он.

Юрий Голодяев также сказал депутатам, что дал задание провести анкетирование детей и родителей, чтобы выяснить, что их не устраивает в школьном питании.

Ранее информагентство писало о том, как начальник городского управления образования ответил на просьбу депутатов оценить готовность школ к обеспечению младшеклассников бесплатным питанием с сентября.