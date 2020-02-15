В Пензе прошел региональный этап «Что? Где? Когда?» среди школьников

Тридцать школьников из пяти школ области решали, какая команда представит Пензенскую область на первенстве ПФО в Йошкар-Оле.

Перед соревнованием школьников тренировал член элитарного клуба Михаил Скипский [ссылка на интервью с ним — здесь], который научил находить верный ответ за минуту и распределил игроков по командам.

Изначально планировалось, что команды будут представлять одну школу, но игрок телевизионной версии «Что? Где? Когда?” (16+) перемешал игроков для наивысшей эффективности.

«В командах за каждым человеком закреплена своя роль. Скипский распределил игроков так, что в каждом есть капитан, который выбирает правильную идею из всех предложенных, и так называемый набрасыватель идей, который генерирует новые предложения”, — рассказал руководитель регионального проекта «Интеллектуальные игры» Дмитрий Кондратов.

Участникам предстояло ответить на 36 вопросов, на каждый отведена одна минута. Вопросы взяты из базы спортивного «Что? Где? Когда?”.

Вопросы первого тура («Что? Где? Когда?” играется в три тура по 12 вопросов) легко дались командам, но ко второму десятку заданий наметились два лидера, которые сражались за победу. Из-за решения смешать игроков из разных школ команды соревновались без агрессии к конкурентам и в перерывах делились успехами, вместе обсуждали задания.

Но эмоциональной борьбы также хватало. Команда, от которой ждали победы, заняла второе место с 17 правильными ответами. Обычно хорошим результатом считается 18 правильных ответов, но команда-победитель показала блестящий результат в 20 баллов.

Как и в спорте, здесь не обошлось без слез проигравших и радостных криков чемпионов. Утешение в виде вступления в запасной состав не помогает: игроки приехали сюда только за победой.

Впрочем, организаторы отметили прекрасную подготовку всех команд. Секрет успеха — в упорных тренировках. Оказывается, для игры в «Что? Где? Когда?” недостаточно просто быть эрудированным.

«Тренировка начинается с разминки. Там мы учимся набрасывать идеи как можно быстрее и как можно больше. Затем переходим к тренировочным вопросам, и начинаем с простых, где ответ можно достать из самого вопроса, после чего переходим к сложным заданиям, требующим знания в той или иной области”, — поделилась ученица МБОУ СОШ № 15 Кузнецка Софья Сукова.

ФОТОРЕПОТАЖ — ниже

Игроки признаются: Михаил Скипский научил их слушать друг друга и не тянуть одеяло на себя. Член элитарного клуба собирается и дальше помогать пензенским игрокам, выходить с ними на связь через Интернет и обучать новым методам решения вопросов.

Теперь команду-победителя ждут тренировочные игры со студентами и поездка на первенство ПФО. Состав сборной Пензенской области:

Лексина Анастасия (МБОУ СОШ им. М. Ю. Лермонтова с . Засечное);

Ажнакин Андрей (МБОУ «Лицей № 230” г. Заречный);

Осадчий Артем (МБОУ «Лицей № 230” г. Заречный);

Лобанова Анастасия (МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан);

Пронин Александр (МБОУ СОШ с. Телегино);

Прошина Влада (МБОУ СОШ № 15 г. Кузнецк).

Роман Галеев