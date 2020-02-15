Пензенский «Дизель» впервые за пять лет вышел в плей-офф

Пензенский «Дизель» вышел в плей-офф ВХЛ. Об этом стало известно вечером 14 февраля. Для перехода на новый этап турнира «желто-синим» не хватало одного очка. Но оно и не потребовалось, потому что ближайшие конкуренты из «Тамбова» проиграли в своей решающей игре.

«Дизель» же 14 февраля играл с китайской командой «Ценг Тоу». Матч завершился поражением «желто-синих» в серии буллитов.

«Соперника — с победой. По своей команде говорить особо нечего… Одни и те же грабли — первые периоды, потом что-то вымучиваем. Пока, наверное, какое-то везение помогает. Соперник же сегодня выходил «выгрызать» эту победу. Я полностью согласен с коллегой, что они вышли как на последний бой, а у нас я этого не увидел. Но взяли очко, которое нам дало выход в плей-офф, готовимся к двум китайским командам, и, потихонечку, к матчам плей-офф», — прокомментировал игру тренер пензенцев Алексей Ваулин.

На матче присутствовал губернатор Иван Белозерцев. По его итогам он записал видео, в котором призвал болельщиков поддержать пензенскую команду 16 и 18 февраля. Вход на игры (0+) будет бесплатный.