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Валерий Савин вернется в правительство Пензенской области

17 февраля в 19:49 930 просмотров

Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин с 18 февраля вернется в правительство. Он займет пост зампреда.

Об этом в своем Telegramm-канале сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Валерий Савин с завтрашнего дня приступает к работе в правительстве Пензенской области. Он займет должность заместителя председателя», — написала она вечером 17 февраля.

Эту информацию ИА «Пенза-Пресс» она подтвердила и по телефону.

Напомним, Валерий Савин оставил пост вице-губернатора в связи с тем, что ему вменяли мошенничество при оформлении земли в СНТ «Искра-1». Однако суд пришел к выводу, что состава преступления не было, и его признали невиновным. По данному делу также проходили экс-вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

После оправдательного приговора Валерий Савин просил возместить имущественный ущерб от уголовного преследования. В результате ходатайство удовлетворили частично, в его пользу было решено взыскать 440353 рубля 50 копеек.


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