Иван Белозерцев посетил Сердобск
Пензенцев приглашают на новогодние праздники в Арбековскую заставу
Как правильно кормить грудных детей
Отзыв на книгу Тани Танк «Бойся, я с тобой. Страшная книга о роковых и неотразимых»
Наши новости
Пензенские НКО прошли обучение от Фонда президентских грантов
Пензенец отсудил деньги за протечку крыши дома
Пензенские врачи провели уникальную операцию малышу
«Ростелеком» подключает по оптике коттеджи в Богословке
В Пензе общественники поддерживают запрет продажи никотиносодержащих веществ
В Пензе маленький «львенок» ищет дом
Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Конституции
Зареченка выступит на шоу «Голос. Дети»
Пензастат назвал среднюю зарплату в организациях региона
Пензенским НКО рассказали о нововведениях в порядке получения грантов

Валерий Савин отсудил более 440 тысяч за уголовное преследование

12 декабря в 12:31 208 просмотров

В Ленинском районном суде города Пензы рассмотрели ходатайство бывшего вице-губернатора региона Валерия Савина. Мужчину обвиняли в мошенничестве, после оправдательного приговора он просил возместить имущественный ущерб от уголовного преследования.

«Валерий Савин просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ 793767 рублей 82 копейки — расходы на юридическую помощь, на собирание доказательств своей невиновности, а также неполученную за 11 месяцев (период рассмотрения уголовного дела судом) заработную плату в связи с отсутствием возможности трудоустроиться», — пояснили в пресс-службе Ленинского суда.

В результате ходатайство удовлетворили частично, в его пользу решено взыскать 440353 рубля 50 копеек. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Валерию Савину вменяли мошенничество при оформлении земли в СНТ «Искра-1». Однако суд пришел к выводу, что состава преступления не было, и его признали невиновным. По данному делу также проходили экс-вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...