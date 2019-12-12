Валерий Савин отсудил более 440 тысяч за уголовное преследование

«Валерий Савин просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ 793767 рублей 82 копейки — расходы на юридическую помощь, на собирание доказательств своей невиновности, а также неполученную за 11 месяцев (период рассмотрения уголовного дела судом) заработную плату в связи с отсутствием возможности трудоустроиться», — пояснили в пресс-службе Ленинского суда.



В результате ходатайство удовлетворили частично, в его пользу решено взыскать 440353 рубля 50 копеек. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Валерию Савину вменяли мошенничество при оформлении земли в СНТ «Искра-1». Однако суд пришел к выводу, что состава преступления не было, и его признали невиновным. По данному делу также проходили экс-вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.