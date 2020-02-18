Первый этап строительства кладбища в Чемодановке сократили в 4 раза

18 февраля на оперативном совещании в мэрии Пензы обсудили первый этап строительства нового кладбища рядом с «Восточным».

Как сообщил вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов, первый этап реализации проекта общей стоимостью в 311 млн рублей будет предполагать обустройство территории в два гектара.

«Доведены лимиты — 30 млн рублей, выделен этап — два гектара. Будут обустроены подъездные дороги с освещением, тротуаром, входными группами, навесами, местами ожидания, парковками. Частично ограждение участка предусмотрено будет, а также раскорчевка территории, вертикальная планировка», — отметил замглавы администрации.

По его словам, контракт с подрядчиком, которому предстоит выполнить строительные работы, планируется заключить уже в марте.

О том, что в 2020 году будет выполнен один из этапов строительства кладбища, которое прилегает к «Восточному», стало известно 28 января на совещании в администрации города. Однако тогда речь шла о восьми гектарах земли.