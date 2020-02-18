Стала известна дата первого судебного заседания по делу экс-министра Стрючкова

Бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову в очередной раз продлили срок домашнего ареста. Также стала известна дата первого заседания по его делу, которое пройдет в Сосновоборском районном суде.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщил администратор районного суда Рафик Керимов, 18 февраля было принято решение о продлении срока ареста до 2 мая.

Также в беседе с журналистом информагентства он назвал дату первого судебного заседания по делу министра — оно состоится 26 февраля. Процесс будет закрытым, присутствие прессы не допускается.

В конце января стало известно о том, что в Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Стрючкова. Его обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Уголовное дело было направлено в суд.