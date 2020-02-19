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Скончался кот из «Кладбища домашних животных»

19 февраля в 10:37 100 просмотров

В США скончался кот, сыгравший роль в экранизации книги Стивена Кинга 2019 года «Кладбище домашних животных» (18+). Он этом сообщили его владельцы.

Малыша звали Лео, именно он стал животным-зомби, которого, по сценарию, сбила машина, а он затем воскрес из-за древней магии.

У Лео в Instagram есть своя страничка, на которой рассказывается о милых и забавных случаях из жизни питомца.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/church_aka_leo/

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