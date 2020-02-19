Скончался кот из «Кладбища домашних животных»

В США скончался кот, сыгравший роль в экранизации книги Стивена Кинга 2019 года « Кладбище домашних животных » (18+). Он этом сообщили его владельцы.

Малыша звали Лео, именно он стал животным-зомби, которого, по сценарию, сбила машина, а он затем воскрес из-за древней магии.

У Лео в Instagram есть своя страничка, на которой рассказывается о милых и забавных случаях из жизни питомца.