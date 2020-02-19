В Пензе мэрия заключила новый договор с бизнесменом Алиной Есебуа

В Гордуме Пензы 19 февраля на заседании постоянной комиссии вновь продолжилось обсуждение ситуации вокруг здания, которое отреставрировала предприниматель Алина Есебуа, разместив в нем гостиницу и общепит.

Депутат Сергей Лукичев задал риторический вопрос начальнику городского управления муниципального имущества Ирине Кочетковой о том, как могут способствовать такие привлечению инвестиций в областной центр. Женщина вложила средства на ремонт здания, но договор аренды мэрия продлевать с ней не стала.

«Когда стало ясно, что администрация не будет продлевать договор аренды, бизнесмен уже вложил в него свои средства», — добавил он.

«Наше управление не уполномочено давать пояснений по инвестициям. По Алине Есебуа — решение принято о заключении договора на новый срок, предприниматель разобралась в ситуации, заключила договор с нами и претензий не имеет каких-либо», — ответила Ирина Кочеткова.

Лукичев также спросил, можно ли тогда вывести здание из списка по приватизации на этот год?

«Решение принимает пензенская Гордума», — сказала она.

Депутаты попросили подготовить соответствующие документы.

Напомним, ранее с требованием разобраться в ситуации к мэрии обратился губернатор Иван Белозерцев, который лично встретился с бизнесменом.