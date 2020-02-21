По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
В Полеологово произошел смертельный пожар
Следователи проводят проверку по факту смерти малышки в Пензе
Белозерцев вручил награды военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил России
В МЧС прокомментировали пожар на ул. Гладкова
На ул. Гладкова полыхает здание. ВИДЕО
Установлена личность девушки, найденной под Сурским мостом
МВД прокомментировало информацию о трупе под Сурским мостом
В Шемышейском районе огонь уничтожил дом
Утром в Иссинском районе загорелся двухквартирный дом
В Городище во сне погиб младенец, когда мать ушла в гости

В Богословке в огне погиб мужчина

21 февраля в 09:54 128 просмотров

В Пензенском районе ночью 21 февраля вспыхнул огонь в жилом доме.

Это произошло в селе Богословка на улице Овражной. Пожар случился в два часа ночи в трехквартирном кирпичном доме площадью 180 кв. м, который крыт шифером.

Полностью выгорела одна из квартир, также сгорела кровля на площади 120 кв. м. С огнем боролись 17 сотрудников МЧС с помощью четырех машин спецтехники.

«Погиб хозяин квартиры, мужчина 1979 года рождения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины происшествия установят специалисты.

Напомним, еще один смертельный пожар произошел накануне вечером в селе Полеологово. Жертвой также стал хозяин жилища.

Спасатели призывают жителей области соблюдать безопасность и осторожность при обращении с огнем и электроприборами.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...