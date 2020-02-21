В Богословке в огне погиб мужчина

В Пензенском районе ночью 21 февраля вспыхнул огонь в жилом доме.

Это произошло в селе Богословка на улице Овражной. Пожар случился в два часа ночи в трехквартирном кирпичном доме площадью 180 кв. м, который крыт шифером.

Полностью выгорела одна из квартир, также сгорела кровля на площади 120 кв. м. С огнем боролись 17 сотрудников МЧС с помощью четырех машин спецтехники.

«Погиб хозяин квартиры, мужчина 1979 года рождения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины происшествия установят специалисты.

Напомним, еще один смертельный пожар произошел накануне вечером в селе Полеологово. Жертвой также стал хозяин жилища.

Спасатели призывают жителей области соблюдать безопасность и осторожность при обращении с огнем и электроприборами.