В Богословке в огне погиб мужчина

Это произошло в селе Богословка на улице Овражной. Пожар случился в два часа ночи в трехквартирном кирпичном доме площадью 180 кв. м, который крыт шифером.
Полностью выгорела одна из квартир, также сгорела кровля на площади 120 кв. м. С огнем боролись 17 сотрудников МЧС с помощью четырех машин спецтехники.
«Погиб хозяин квартиры, мужчина 1979 года рождения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Причины происшествия установят специалисты.
Напомним, еще один смертельный пожар произошел накануне вечером в селе Полеологово. Жертвой также стал хозяин жилища.
Спасатели призывают жителей области соблюдать безопасность и осторожность при обращении с огнем и электроприборами.