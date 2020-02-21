В передвижных медкомплексах прошли обследование 22,7 тыс. пензенцев

В министерстве здравоохранения Пензенской области подвели итоги работы ведомства за 2019 год. В частности, речь шла о развитии выездных форм организации медобслуживания населения.

Как сообщает пресс-служба министерства, в конце 2018-го были приобретены шесть передвижных медкомплексов для оказания помощи в населенных пунктах, где проживает до сотни человек.

За год был организован 1371 выезд. Медкомплексы отработали в каждом районе по два раза, а в 15 районах провели и третью выездную сессию. Всего было осмотрено 22 746 сельских жителей.

Также в течение года в регионе работали четыре передвижных маммографа и 14 передвижных флюорографов, два из которых приобрели в 2019-м для Пензенской районной больницы и Нижнеломовской межрайонной больницы за 23,2 млн рублей. Маммографию провели 18 тысячам женщин, флюорографическое обследование прошли 96,2 тысяч человек.