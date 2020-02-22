Губернатор завоевал «бронзу» в заезде на спортивных машинах

На машинах прокатились также полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и главы регионов ПФО.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что трасса представляет собой профилированную по высоте с множеством сложных поворотов замкнутую кривую. Общая длина — 2,5 километра. В заезде участвуют по два автомобиля, каждый стартует по своей ледяной дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются через виадук и вновь сходятся. Таким образом, проезжая два круга, каждый из гонщиков успевает проехать по обеим дорожкам. Автомобили большую часть заезда едут рядом, но разделены снежными брустверами.

В результате первым в гонке стал президент Татарстана Рустам Минниханов — заслуженный мастер спорта РФ по автомотоспорту. Второе место завоевал Игорь Комаров, а бронза — у Ивана Белозерцева.

У Пензенской области — третье место на пьедестале почета. Первые два места Кубка ПФО у полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова — мастера спорта международного класса по автоспорту. pic.twitter.com/qcG8OKhzPj — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) February 22 , 2020

Напомним, за день до этого в Тольятти состоялся Совет округа, посвященный теме развития массового и детско-юношеского спорта. Перед заседанием Игорь Комаров и главы регионов посетили главный конвейер АвтоВАЗа, познакомились с серией спецавтомобилей и протестировали на заводском треке новые модели.