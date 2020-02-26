В Пензе на время Масленицы перекроют ул. Карла Маркса

В Пензе 1 марта с 6 до 20 часов перекроют ул. Карла Маркса. Это делают, чтобы обеспечить безопасность на время проведения Масленицы (0+) в парке им. В. Г. Белинского .

Движение перекроют от ул. Красной до входа в парк, сообщает пресс-служба мэрии.

О других площадках, где будут отмечать фолклорный праздник, можно узнать подробнее здесь. Оригинальные рецепты блинов, изготовление куклы Масленицы — здесь и здесь.