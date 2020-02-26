В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки

В Пензенском районном суде продолжается рассмотрение резонансного гражданского дела , инициированного мамой пензячки Екатерины Лобановой. Несколько лет назад девушка впала в кому после кесарева сечения из-за большой кровопотери, которая, по версии следствия , была диагностирована несвоевременно. Ее мать просит взыскать с медсанчасти № 59 Заречного и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) компенсацию в 55 млн рублей.

На второе заседание по делу, которое этой зимой из уголовного производства перешло в гражданско-процессуальное (напомним, процесс сбора доказательств затянулся, и 30 января 2020 года уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности), на сей раз явилась не только сторона истца, но и представитель медсанчасти № 59 Заречного Сергей Кафтасьев. А вот защитник интересов ФМБА в зале суда вновь отсутствовал.

Представитель медсанчасти № 59 в Заречном Сергей Кафтасьев

В начале заседания сторонами было озвучено сразу несколько ходатайств. Представитель истца Илья Осипов попросил вызвать сотрудника Росздравнадзора для дачи заключения по делу «с целью полного, всестороннего рассмотрения дела, а также досконального выяснения всех обстоятельств». Также он ходатайствовал о вызове на допрос свидетеля, который мог бы подтвердить доводы представителей Екатерины Лобановой, — медсестры.

На фото в центре — представитель истца Илья Осипов

Мать впавшей в кому девушки Галина Лобанова

«Поскольку на это заседание уже был вызван ряд свидетелей, я нахожу целесообразным допросить тех, кто явился, после чего вернуться к разрешению ходатайств», — сообщила о решении судья Татьяна Пименова.

Сергей Кафтасьев озвучил несколько ходатайств. В частности, он попросил приобщить к материалам дела документы, подтверждающие наличие трудовых отношений между третьим лицом — гинекологом Ларисой Ш. — и МЧС-59, истребовать у областной больницы им. Бурденко историю болезни девушки и вызвать для дачи показаний еще нескольких свидетелей.

Татьяна Пименова удовлетворила ходатайство о приобщении документов, касающихся работы Ларисы Ш. в МСЧ-59. Комментируя просьбу о запросе истории болезни девушки у областной больницы, она отметила, что их уже истребовал суд. Ходатайство было отозвано.

В ходе заседания представитель медсанчасти несколько раз обращался к стороне истца с одними и теми же вопросами: он просил конкретизировать, в чем, по их мнению, заключаются недостатки работы ФМБА России, кто конкретно обвиняется в действиях или бездействии, повлекшем трагические последствия.

«Вы можете ознакомиться с пояснениями, они были даны. Исчерпывающий ответ мы предоставили на предыдущем заседании, куда не явилась сторона ответчика. […]

Контрольные функции должны были выполняться на протяжении как предшествующего времени, так и озвученных вами дат. Вышестоящий орган должен был контролировать и проверять соответствие услуг, оказываемых его подведомственной организацией, требованиям и стандартам медпомощи, установленным в РФ. […] Из материалов дела явно следует, что персонал был не готов к такой ситуации и не смог качественно оказать медицинскую помощь. Из этого мы делаем вывод, что отсутствовал надлежащий контроль со стороны вышестоящей организации. Мы не обладаем специальными медицинскими познаниями, чтобы конкретизировать», — отметил представитель истца Геннадий Мальшин.

Завязалась полемика: стороны не могли решить, должен ли доказывать вину сотрудников медчанчасти № 59 истец, или же это медсанчасть уклоняется от обязанности доказывать отсутствие этой вины. Спор прервала судья.

Первым свидетелем по делу Екатерины Лобановой стала сотрудница областной больницы им. Н. Н. Бурденко Елена Л. К слову, на заседание 25 февраля в качестве свидетелей приглашались еще несколько человек. Однако один из них сообщил, что не сможет прийти, так как находится на стационарном лечении в больнице, а другой, акушер-гинеколог, по словам представителя медсанчасти, находится в отпуске. Еще один свидетель — врач-анестезиолог — подошел спустя почти три часа после начала заседания.



Акушер-гинеколог Елена Л. пояснила, что в тот момент, когда девушку доставили в отделение реанимации, она находилась на дежурстве.

«Лично с ней не контактировала, она была на искусственной вентиляции легких. […] На консилиуме мы оценили состояние, назначили УЗИ. Ее состояние было тяжелым, поэтому она осталась в реанимации. Была согласована терапия. Состояние было стабильно тяжелым, мы перевели ее в Москву», — рассказала свидетель.

Представитель истца поинтересовался, видела ли врач медицинскую документацию при выписке девушки из медсанчасти, и попросил дать ей оценку.

«Я не помню. Знакомилась с документом, но не могу сказать, что там было. Как правило, без сопроводительных документов к нам не приезжают пациенты. Прошло 2,5 года, к нам очень много пациентов поступило за это время, к сожалению, и я не помню, что было написано в тех документах», — сообщила Елена Л.

На вопрос о том, имела ли она голос в консилиуме, врач ответила уклончиво: «Я — лечащий врач, а консилиум был невролого-реаниматологический. Раз я — член консилиума, то, конечно, голос имела. Но решение о переводе в Москву принимали научмеды». На дальнейшие расспросы о том, что, по ее мнению, могло стать следствием тяжелого состояния пациентки, она отвечала однозначно: это вопрос — к эксперту.

После опроса первого свидетеля судья озвучила решение по ходатайству о привлечении представителя Росздравнадзора к рассмотрению гражданского дела — истцу было отказано в этом в связи с отсутствием оснований.

«Это не соотносится с надлежащими способами доказывания в рамках настоящего гражданского дела», — пояснила Татьяна Пименова.

В заседании был объявлен перерыв, который продлился около часа. Далее продолжился допрос свидетелей — на сей раз на вопросы отвечал анестезиолог Владимир Б. Тот сообщил о том, что не мог повлиять на стабильно тяжелое состояние пациентки, из-за которого ей потребовалась повторная операция. Представители защиты в ходе допроса сообщили, что показания врача расходились с теми, что он давал в рамках расследования уголовного дела.

Представитель защиты в конце заседания выступил еще с несколькими ходатайствами — он попросил вызвать на допрос трансфузиолога, медсестру и лечащего врача из областной больницы им. Бурденко.

Следующее заседание намечено на 3 марта. В зале суда продолжат опрашивать свидетелей. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.