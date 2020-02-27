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Пензенцев приглашают на гулянья в честь проводов зимы

27 февраля в 14:46 78 просмотров

27 февраля в Пензе прошла пресс-конференция по поводу проведения гуляний на Масленицу.

Так, в парке Белинского открытие праздника состоится 1 марта в 12:00. Продлятся народные гулянья до 21:00. Сжигание чучела намечено на 19:00, после этого начнется дискотека, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В течение дня на территории парка будет представлена ярмарка изделий народно-прикладного творчества, также в продаже — блины, шашлык и плов. Наш город — многонациональный, представители разных культур приходят на праздник, который стал поистине народным. В этом году по традиции покупаем петухов для тех, кто поднимется на столб. Будут еще призы от наших спонсоров», — рассказала директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского» Елена Савельева.

В этот день в парке можно будет купить оберег — маленькую копию чучела зимы, которую нужно сохранить до следующего года. Такую куколку можно изготовить и самим, информагентство опубликовало подробный мастер-класс.

Расписание празднования Масленицы в городе смотрите по ссылке.


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