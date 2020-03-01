Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка

У каждого из нас в шкафу есть хотя бы одна вещь, которая лежит мертвым грузом несколько месяцев, а то и лет. А иногда таких вещей очень много. Но как от них избавиться, если они хорошо сохранились, а некоторые - совсем новые?

Если выбросить нелюбимые джинсы рука не поднимается, а в интернете покупатель так и не нашелся, стоит отправится на своп. В переводе с английского языка swap – это обмен, здесь имеется в виду обмен вещами. В России этот формат только начинает приживаться. Даже в нашем небольшом городе нашелся человек, которому захотелось развивать движение. Уже вторую своп-вечеринку в Пензе 29 февраля провела эко-активист Надежда Кузнецова.

Обычно своп проводится в помещении – в кафе или даже дома, среди друзей. Первую вечеринку по обмену вещами Надежда организовала в кофейне. Люди приходили и просто раскладывали одежду и аксессуары на столах. Если тебе что-то понравилось, можно было подойти и взять приглянувшуюся вещицу.

В этот раз все прошло совершенно иначе. Пензячка решила превратить стандартную дармарку в дружеские посиделки. И хотя пришедшие на своп не были знакомы, атмосфера сложилась такая, будто вокруг – все свои. Дело в том, что вместо прилавков Надежда подготовила для своих гостей…сцену. На нее выходил каждый гость свопа и устраивал мини-презентации принесенных вещей, рассказывал о себе. Последнее было обязательным пунктом. Оказалось, идей осознанного потребления увлечены самые разные люди – дизайнеры, студенты, мамы в декрете, преподаватели, специалисты по SMM… Это еще одна причина, по которой стоит пойти на своп, – там можно обзавестись полезными знакомыми. А возможно, и новыми друзьями. Многие из гостей свопа оказались на таком мероприятии впервые. Другие уже давно интересуются темой осознанного потребления. Мы решили пообщаться с участниками и выяснить, чем их заинтересовал своп.

«На свопе я первый раз. С организатором – Надеждой Кузнецовой, я познакомилась летом на проекте «Чистые игры». Там тоже была дармарка, но это немного другое. Своп – это интереснее, чем просто принести вещи и оставить их. Я рада, что пришла сюда. Сама я - «лютая» собирательница и рукодельница. Постоянно откладываю вещи, чтобы из них что-то смастерить. Например, шью из старых вещей эко-мешочки и сумки. Но их так много, что не успеваешь для каждой придумать применение. Лучше отдать их людям, чтобы они не лежали. Чтобы пришло что-то новое в жизнь», - рассказала пензячка Екатерина.

Дмитрий признался, что узнал о мероприятии всего за час до его начала.

«Быстро окинул взглядом комнату и сообразил, что мне не нужно. Времени было мало, и вещей я принес совсем немного. Я стараюсь и дома не копить вещи. А про свопы раньше я ничего не знал. То, что все со сцены будет происходить, оказалось сюрпризом. Думаю, такой формат нужен, и он должен быть более регулярным. Конечно, ради экологии первым делом. Чтобы донести до людей информацию о том, что осознанное потребление – это здорово», - считает он.

Татьяна узнала о своп-вечеринке от пензенской эко-блогерши Марины Ферхмин.

«Прочла подробности - оказалось, что я живу в 300 метрах от места проведения свопа. И подумала – а почему бы не прийти и не внести свой вклад в экологию? К тому же, в этой теме уже достаточно давно. Когда я начинала работать SMM-менеджером, сотрудничала с эко-магазином. Писала тексты, посты. И в процессе работы погружалась в тему. В итоге и сама приобщилась к такому образу жизни. Для меня мероприятия вроде свопа – это галочка в списке эко-дел. Конечно, немного расстраивает, что это не так часто в нашем городе происходит, как в Питере или Москве», - отметила пензячка.

Вторая свап-вечеринка показала, что у формата есть будущее. На мероприятии об осознанном потреблении задумались даже те, кто раньше ничего о нем не слышал. А ждать следующего большого свопа необязательно – его можно организовать и в кругу своих знакомых. С таких небольших шагов обычно и начинается любая полезная мода.

Узнать больше об осознанном потреблении можно, почитав интервью с Надеждой Кузнецовой.

Материал подготовила Виктория Сысоева