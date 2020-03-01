Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»

6 марта в Самаре стартовал региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» (18+) - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Среди участников – и представители пезненской туриндустрии. С какими проектами они будут претендовать на выход в финал – в эксклюзивном материале ИА «Пенза-Пресс».

По результатам дистанционного тестирования организаторами для участия в полуфинале были отобраны 115 человек, среди них – восемь пензенцев. Самой молодой участнице от региона – студентке ПГУ Наталье Кунициной – всего 19 лет. Она приехала на конкурс с проектом, предполагающим создание карты доступности туристических объектов для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Надежда Баулина имеет большой опыт работы в туристической индустрии - является руководителем одного и турагентств. Также несколько лет организовывала литературно-тематические и экскурсионные поездки по Пензенской области.

«Рядом с природным заповедником занимаюсь строительством мордовской экодеревни», - рассказала она в своей заявке на конкурс.

Пензенец Денис Симонов представит на полуфинале проект создания первого российского «мини-ротеля (7 в 1)». Дарья Гудкова предложит реализовать ряд образовательных программ в сфере гостинично-ресторанного сервиса с учетом спецификации Worldkills.

Екатерина Романова – единственная представительница региона, выступающая не от областного центра, а от города Кузнецк. Она представит проект обустройства улицы Орджоникидзе как зоны для занятия спортом и отдыха.

«Хочу гордиться нашим русским гостеприимством, нашей уникальной сущностью, нашей многовековой и многонациональной культурой. Для этого закончила Саратовский государственный университет, стала специалистом по социально-культурному сервису и туризму, 15 лет набиралась опыта и знаний в одной из самых гостеприимных стран мира - Турции. И все это - чтобы, приехав домой, воплотить свои мечты в жизнь, прославив наше родное, наше доброе, наше бесценное», - отмечает она.

Пензенец Евгений Рылякин приехал на конкурс с проектом развития уникальных туристско-рекреационных зон дворянских усадеб Пензенской области, а Михаил Тактаев разработал инклюзивные экскурсионные маршруты для инвалидов по слуху.

Восьмая участница от Пензенской области – Екатерина Шумилкина. Она является членом культурного совета парков Пензы по организации культурно-досуговых мероприятий и совета трудового коллектива парка им. Белинского, разработчиком ряда социальных проектов и мероприятий. Отметим, что она была инициатором создания резиденции Деда Мороза в центре города. Екатерина Также будет претендовать на выход в финал, который пройдет на втором форуме «Россия – страна возможностей» (18+) с 19 по 23 апреля в Москве.

ИА «Пенза-Пресс» желает всем представителям региона высоких результатов и успешного выступления на полуфинале «Мастеров гостеприимства»! Напомним, его итоги станут известны поздним вечером 7 марта.