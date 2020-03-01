Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая

11 марта в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы мэр Пензы Андрей Лузгин представил эскизы арт-объектов, которые украсят город.

1. Шрифтовая инсталляция «Победа! 1941-1945». Одна будет установлена у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, еще одна – на пл. Ленина.

2. Арка «Красная звезда» высотой 4,8 метров. Установят на Юбилейной площади.

3. Арка «Звезда» высотой 3,9 метров. Ее поставят в сквере «Бессмертного полка», две - на пл. Ленина.

4. Конструкция «Звезда» структурная: шесть штук у монумента, две в сквере «Бессмертного полка», четыре – на Юбилейной площади.

5. Конструкция «Красная звезда»: три штуки у монумента, две – на Юбилейной площади.

Кроме того, по городу будут стоять флаговые композиции, украсят остановки общественного транспорта.