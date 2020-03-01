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12.03.2020г.

Какие изменения предлагаются в Конституцию РФ

12.03.2020, 13:19

Госдума РФ в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию РФ. Их также поддержал Совет Федерации. Далее закон направят в парламенты регионов (в Пензенской области депутаты ЗакСобра уже приняли положительное решение). Если документ поддержат не менее чем две трети из них, то его подпишет президент. После этого 22 апреля по поправкам состоится всероссийское голосование. Если они получат одобрение народа, то редакция основного закона будет опубликована.

ИА «Пенза-Пресс» подготовило список самых заметных изменений, которые предлагается внести в Основной закон страны. Материал корреспонденты отбирали на основе данных Госдумы РФ.

Закрепление мер социальной поддержки

МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий, социальных выплат.

Новые требования к президенту страны

Кандидат в президенты должен проживать в стране не менее 25 лет, не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Также одобрена поправка об обнулении президентских сроков – снятии ограничений по их числу.

Экс-президент России будет полностью неприкосновенным. Но при этом он может быть лишен неприкосновенности в порядке, который предусмотрен статьей 93 действующей Конституции.

Также бывший глава государства сможет пожизненно стать сенатором.

Роль Государственного совета

Госсовет формирует президент страны, чтобы обеспечивать согласованное взаимодействие органов государственной власти. Его статус будет определяться специальным федеральным законом.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям

Председателю правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счет за рубежом.

Защита исторической правды и будущего России

Не допускается уменьшение значения подвига народа при защите Отечества.

Дети - главный приоритет государственной политики страны. Российское государство создает все условия для всестороннего развития детей: духовного, нравственного, интеллектуального, физического, а также воспитания в них патриотизма и уважения к старшим.

Кроме того, государство берет на себя заботу о сиротах. В поправках прописана защита семьи, материнства, отцовства и института брака.

Не только Москва

Отдельные федеральные органы государственной власти могут находиться на постоянном месте не только в столице России, но и в другом городе, который определен конституционным законом.

Усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации

Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства России, предложенную президентом.

Президент будет консультироваться с Советом Федерации для назначения руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Также к ведению Совфеда планируется отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство.

Численность судей Конституционного суда

Планируется сократить их число с 19 до 11. По запросу президента России Конституционный суд будет проверять конституционность принятых федеральных и региональных законов до их подписания.

Напомним, первые поправки к Конституции внес президент Владимир Путин. Затем было подготовлено около 400 поправок — в том числе депутатами и сенаторами, их прорабатывали члены специальной рабочей группы.

Со мнениями пензенцев о предлагаемых поправках в Основной закон страны можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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