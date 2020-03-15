В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики коронавируса для пожилых людей

В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.

В управлении подчеркивают: инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Это когда чихают и кашляют рядом с вами, когда капельки слизи изо рта или носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» находятся в группе особого риска, так как у них из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе - такие опасные, как вирусная пневмония.

Следует стараться реже посещать общественные места, по возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Также лучше попросить близких или сотрудников соцслужбы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

«Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!» - подчеркивают в Роспотребндзоре.

Очень важно соблюдать правила гигиены, как можно чаще мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не следует трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.

Рекомендуется запастись одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании следует прикрывать ими рот и нос и выбрасывать салфетку сразу после использования.

Для дезинфекции лучше пользоваться влажными салфетками. Ими нужно протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

Если вы почувствовали себя нехорошо - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Номера горячей линии управления Роспотребнадзора: 8-800-707-64-22 и 8 (8412) 66-09-48.

Напомним, ранее в областном правительстве сообщили о том, что в Пензе госпитализировали одного человека с подозрением на коронавирус.