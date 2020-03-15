Пензенцы смогут посмотреть онлайн пресс-конференцию по профилактике коронавируса

16 марта в правительстве Пензенской области состоится пресс-конференция, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с профилактикой коронавируса.

По информации регионального Департамента информационной политики и СМИ, в заседании примут участие члены оперативного штаба по профилактике коронавируса: руководители региональных министерств здравоохранения и образования, а также управления Роспотребнадзора.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о том, что пресс-конференция будет транслироваться (0+) в Instagram-аккаунте облправительства. Мероприятие начнется в 12 часов.

Ранее информагентство писало о том, что в Пензе одного человека госпитализировали с подозрением за заражение коронавирусной инфекцией.