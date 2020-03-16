Пензенские студенты переходят на дистанционное обучение

По данным пресс-службы ПензГТУ, для борьбы с коронавирусом приняты профилактические меры в отношении студентов. С 18 марта они будут учиться дистанционно.

В пресс-центре ПГУ подтвердили тот факт, что студенты также с 18 марта будут учиться из дома. Задания будут присылаться на образовательный портал.

Сроки окончания дистанционного обучения пока что неизвестны.

Напомним, в Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. 17 марта школьников рекомендуют отправить на каникулы.