В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

С 16 марта в Пензенской области, согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В документе сказано, что с 16 марта по 15 апреля в регионе запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Граждане, которые посещали КНР, Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию и другие государства, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязаны сообщать о своем приезде на «горячую линию» 8 (8412) 42-09-47. Также этим людям рекомендована самоизоляция на дому в течение 14 дней.

Работодателям поручено отстранять от выполнения обязанностей сотрудников с температурой и обеспечить им содействие в самоизоляции на дому.

«При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», - сказано в постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее стало известно о том, что в школах региона перенесли каникулы, они начнутся 17 марта.

Кроме того, жителям региона рекомендуют соблюдать меры профилактики. Об этом можно прочитать здесь.