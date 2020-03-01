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21.03.2020г.

История успеха: пензенская компания завоевывает мировой рынок

21.03.2020, 09:42

Пензенский бизнесмен Сергей Ермолаев, руководящий компанией LSD Electronics, которая выпускает оборудование для военно-спортивной игры лазертаг, рассказал историю создания организации и дал совет начинающим предпринимателям.

Компанию основали в 2012 году. В настоящее время у пензенцев – своя база и полный цикл производства.

«Сначала работали в области пожарной охранной сигнализации, где применялись технологии передачи информации по инфракрасным и радиоканалам. Потом мы задумались: «Где еще можно применить эти принципы?» Тогда возникла идея создать игрушечные автоматы, которые стреляют инфракрасными лучами, совершенно безопасными. Мы создали проект, и он оказался востребованным на рынке. В начале становления компании, в 2012 году, мы разработали систему, которая была уникальна. По крайней мере, в России и Европе точно. И она до сих пор остается уникальной по некоторым параметрам. Например, у нее есть такие возможности, как передача статистики в режиме реального времени. Наша система обеспечивает передачу информации в зоне до 1 км за счет уникальных технологий и программного обеспечения. Если брать аналоги, то там, в основном, ставят что-то бытового применения – например, вай-фай-модуль. Сигнал рассчитан максимум на 100 метров, а если в помещениях, то и того меньше», - поделился Сергей Ермолаев.

Пензенцы стали одной из крупнейших компаний по производству лазертаг-оборудования на российском рынке. В настоящее время LSD Electronics выпускает примерно 200 игровых комплектов за месяц.

«Летом 2018 года мы выпустили свой уникальный комплект для лазертага, который сейчас пользуется очень большим спросом и делает нам больше 50% продаж. Комплект назвали «Дельта». Это наша собственная разработка из качественного, ударопрочного пластика. Мы потратили на нее около двух лет и около 4-5 млн рублей. Это был наш ответ на потребность рынка», - рассказал Сергей Ермолаев.

Он подчеркнул, что игровые комплекты, которые создает LSD Electronics, зависят от запросов клиента, поэтому оборудование может быть различным.

«Опытные игроки просят больше сценариев, все идет из популярных компьютерных игр. Есть бомба, которую одна команда должна установить, а другая – обезвредить. Есть комплекты с заложником: у одних задача – вывести его, у других – «убить». Есть контрольная точка, это самый популярный девайс. Нужно подбежать, выстрелить в нее, зажечь и удерживать, как электронный флаг. Технологии, завязанные на программном обеспечении, - это те возможности, которые дает только лазертаг», - добавил гендиректор.

Когда LSD Electronics конкретно обосновалось в Пензе, руководитель компании решил выйти на экспорт.

«Первые поставки мы сделали, более пяти лет назад, но до 2019 года они были более редкими. Мы продвигались сами, через рекламу в интернете и иностранный сайт. А в прошлом году, обучаясь на президентской программе, я познакомился с Александрой Бессоновой [руководителем Центра поддержки экспорта Пензенской области]. Она там выступала. Мы начали сотрудничать в части размещения на площадке Alibaba. Я подал документы на участие в конкурсе и выиграл его с помощью Центра поддержки экспорта», - уточнил Сергей Ермолаев.

В результате компания на 2020 год стала на Alibaba «золотым поставщиком». Для компании открыли персональную страницу на платформе, разместив там товары и рекламные блоки.

«Для нас это существенная поддержка, потому что площадка – дорогостоящая: год стоит порядка четырех-шести тысяч долларов. Нам оказали профессиональную поддержку. Все сделано на высоком уровне. Если мы бы занимались этим, то делали бы все очень долго и потратили бы много сил и денег», - отметил он.

На данный момент продукцией LSD Electronics интересуются потенциальные покупатели из нескольких стран. Сейчас руководство ведет переговоры.

«Поставок пока не было, но тут накладывает свои ограничения коронавирус. Но я думаю, что все решится и мы увидим существенный прирост клиентов», - предположил руководитель.

Помимо размещения на интернет площадках, Сергей Ермолаев отправил заявку на участие в выставке, которая состоится в сентябре в Лондоне.

«Я бы хотел воспользоваться помощью Центра поддержки экспорта по субсидированию выставки, потому что там бюджет доходит до 400-500 тысяч рублей», - поделился он.

Бизнесмен отметил, что если компании субсидируют хотя бы выставочную площадь, то цена уже будет ниже на 60%. Благодаря этому пензенцы смогут представить продукцию за рубежом.

Сергей Ермолаев пожелал начинающим предпринимателям узнавать как можно больше информации и пользоваться возможностями, которые для них предоставляет Центр поддержки экспорта.

«Многие рассчитывают сами на себя, считают, что на государство бизнесу бессмысленно надеяться, но это не так. Я в этом убедился. Сейчас я уже получил существенную поддержку. Начинающим предпринимателям самостоятельно выходить на экспорт тяжело и рискованно. Потому что, например, на платформе Alibaba размещение стоит примерно 4-5 тысяч долларов, плюс нужно найти специалистов, дизайнеров для оформления, в итоге получаются большие затраты, а Центр поддержки экспорта может помочь, и предприниматели этого не знают. Я бы посоветовал им изучать эти вещи. Не нужно вариться в собственном соку, необходимо пользоваться всеми мерами поддержки», - подытожил он.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства появился в 2019 году, в его структуру входят Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В Пензе также открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В нем предприниматели смогут получить все виды поддержки в режиме «одного окна». Узнать о том, как стать бизнесменом в несколько шагов, можно здесь.

Узнать подробную информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства, а также как записаться на мероприятия, можно по телефону «горячей линии» 8−800−555−19−58. Кроме того, анонсы мероприятий и семинаров можно посмотреть на сайтах Фонда mbpenza.ru и Центра cpp.mbpenza.ru.

Источник фотографии: фото предоставлено Сергеем Ермолаевым
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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
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17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
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01.03.2020 14:28
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