В Пензе по факту убийства девочки возбудили уголовное дело

В Следственном управлении СКР России по Пензенской области сообщили подробности произошедшего накануне в одном из микрорайонов Пензы, где обнаружили тело несовершеннолетней.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в управление 23 мая. Установлено, что она ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов Пензы.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность человека, совершившего преступление. Следственное управление обратилось к пензенцам с просьбой при наличии информации об обстоятельствах убийства позвонить по телефону: 8 (8412) 36-17-02.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из микрорайонов города в куста обнаружили тело девочки.