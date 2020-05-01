Журналист «Пенза-Пресс» побывал на месте, где нашли труп девочки. ФОТО

«Недалеко от этого места находится магазин, у входа часто сидят люди, распивающие алкоголь. Место, в принципе, людное, это конечная одного из маршрутов. Фонари там есть, но если идти чуть вглубь, где кусты, там, конечно, нет. Я не рискнула дальше идти», - рассказала корреспондент.

По ее словам, местные жители в настоящее время собирают средства на похороны девочки.

Напомним, тело несовершеннолетней нашли в одном из микрорайонов города в лесополосе 23 мая. Днем ранее она ушла из дома на прогулку и пропала.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Следственное управление обратилось к пензенцам с просьбой при наличии информации об обстоятельствах убийства звонить по телефону: 8 (8412) 36-17-02.