В Пензе предполагаемому убийце девочки вменяют и ее изнасилование

В Пензе пресс-служба регионального управления СКР сообщила подробности расследования уголовного дела об убийстве девочки, тело которой нашли в лесополосе у магазина.

Отмечается, что 41-летний подозреваемый отказался давать показания и оказывать содействие следствию. Однако собранные доказательства позволяют предъявить ему обвинение по трем статьям: убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера; изнасилование несовершеннолетней; насильственные действия сексуального характера. Напомним, ранее ему вменяли только убийство.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал», - сообщили в управлении.

27 мая решением Первомайского районного суда мужчина заключен под стражу.

Сообщается также, что подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом. Он отсидел 15 лет за убийство 11-летней девочки.