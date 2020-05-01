Подозреваемый в убийстве школьницы рассказал подробности преступления. ВИДЕО

В видео 42-летний житель Засечного рассказал, что школьница оскорбила его. Ее слова якобы задели его, именно это стало причиной агрессии. Мужчина признался, что задушил девочку.

Напомним, сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 23 мая. Правоохранители установили, что 22 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов города. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве лица, находящего для виновного в заведомо беспомощном состоянии. Подозреваемого задержали. Ранее журналист информагентства «Пенза-Пресс» посещал предполагаемое место преступления.