Алексей Качан вновь ответит на вопросы пензенцев в Instagram

Министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан вновь ответит на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира (0+) в своем Instagram-аккаунте.

Трансляция начнется 29 мая в 11 часов. Оставить свои вопросы к министру можно ЗДЕСЬ.

Также 3 июня Алексей Качан станет гостем онлайн-брифинга (0+) информационного агентства «Пенза-Пресс». Он расскажет, как оформить заявление на получение соцвыплаты, кто может претендовать на ту или иную помощь, а также о выдаче продуктовых наборов жителям региона. Вопросы можно присылать на почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».

Напомним, предыдущий прямой эфир с министром в Instagram состоялся 15 мая.