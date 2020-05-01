Мэр Пензы ответил на вопрос о ремонте дорог в Междуречье

Женщина поинтересовалась планами по ремонту проезжей части на улицах Рокотова и Федотова, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Андрей Лузгин пояснил пензячке, что в настоящее время в городе идут работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом. План на 2020 год уже сформирован и внести туда коррективы не получится.

«Нужно составить смету и определиться с включением дорог в проект на 2021 или 2022 год», - сказал глава администрации Пензы, обращаясь к представителям департамента ЖКХ.

А в этом году содействие в устранении текущих недостатков вышеуказанных дорог должна оказать районная администрация.

Ранее мы писали о том, что жительница Пензы пожаловалась мэру на шум и подтопление дома на улице Локомотивной. Всего же в этот день Андрей Лузгин рассмотрел восемь обращений. По всем вопросам мэр дал ответ и соответствующие поручения подчиненным.