Губернатор поинтересовался у пензенцев, какие книги они читают

Глава Пензенской области 28 мая разместил на своей странице в Instagram очередной пост.

«Все-таки ни один гаджет не заменит книгу в руке! Кстати, что сейчас читаете, уважаемые подписчики?» - поинтересовался губернатор.

Пензенцы активно отвечают главе региона в комментариях, за пару часов пост набрал уже почти 600 лайков.

На опубликованном фото Иван Белозерцев стоит в библиотеке имени Лермонтова в Пензе. Напомним, он посетил ее 27 мая, чтобы лично поздравить сотрудников с профессиональным праздником и юбилеем.